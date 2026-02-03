لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية

الأقصر – محمد محروس:

بدأت البعثة الأثرية العاملة في منطقة العساسيف بالأقصر أعمال التعقيم والتنظيف والترميم بالقاعة الثانية بمقبرة الكاهن بادي آمون أوبت (TT33) بمنطقة آثار الأقصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الحضاري الفريد.

وتنفذ هذه الأعمال بدعم من عدد من الشركات الألمانية الرائدة عالميًا في تقنيات التنظيف الدقيق، والتي تضطلع منذ عقود بدور فاعل في رعاية التراث الإنساني، عبر برامج المساندة الفنية ونقل الخبرات المتخصصة في ترميم وصيانة المواقع التاريخية البارزة حول العالم.

وجاءت هذه المرحلة عقب الانتهاء من برنامج اختبارات علمية مكثفة خلال عام 2024، أُجريت تحت إشراف المهندس ثورستن موفيز، المتخصص في تقنيات تنظيف وصيانة التراث الثقافي، وأسفرت عن اعتماد تقنية الميكرو-أبراشن (التنظيف الدقيق بالاحتكاك الجزئي) كمنهج آمن وفعّال، يتناسب مع طبيعة البيئة المغلقة والمُلوثة داخل المقبرة، دون الإضرار بالعناصر الأثرية.

وشمل الدعم أيضًا توفير أجهزة متطورة للتنظيف الدقيق، إلى جانب تصميم وتنفيذ منظومة تهوية حديثة لمقبرة TT33، فضلًا عن تزويد فرق الترميم بمعدات وقاية شخصية مزودة بأنظمة تهوية مستقلة، بما يضمن أعلى معدلات الأمان والحماية للعاملين أثناء تنفيذ الأعمال.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على المقابر الأثرية بالأقصر، وتهيئتها وفق المعايير العلمية الدولية، بما يسهم في صون التراث الثقافي للأجيال القادمة.