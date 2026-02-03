إعلان

السيطرة على حريق في مبنى سنترال جرجا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:15 م 03/02/2026

حريق - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشبّ حريق بالطابق الرابع في مبنى سنترال جرجا بمدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، ما استدعى الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق بمشاركة 4 سيارات إطفاء، حيث تم تنفيذ أعمال الإطفاء والتبريد وسحب المياه، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي ببرج شبكة إحدى شركات الاتصالات أعلى مبنى السنترال. وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق سنترال جرجا محافظة سوهاج قوات الحماية المدنية حريق سنترال جرجا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الكشف عن سنها.. غادة عبدالرازق تتصدر تريند "جوجل"
زووم

بعد الكشف عن سنها.. غادة عبدالرازق تتصدر تريند "جوجل"
"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
زووم

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
وفاة والدة نورهان.. والنقابة تكشف موعد ومكان الجنازة
زووم

وفاة والدة نورهان.. والنقابة تكشف موعد ومكان الجنازة
بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة
زووم

بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة
ليه مرتضى منصور بيقول على عصام الحضري جامايكا؟ أبوالمعاطي زكي يحكي واقعة
مصراوى TV

ليه مرتضى منصور بيقول على عصام الحضري جامايكا؟ أبوالمعاطي زكي يحكي واقعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد