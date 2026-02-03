السيطرة على حريق في مبنى سنترال جرجا بسوهاج

تشبّ حريق بالطابق الرابع في مبنى سنترال جرجا بمدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، ما استدعى الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق بمشاركة 4 سيارات إطفاء، حيث تم تنفيذ أعمال الإطفاء والتبريد وسحب المياه، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي ببرج شبكة إحدى شركات الاتصالات أعلى مبنى السنترال. وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.