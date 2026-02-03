بالصور- هبوط أرضي مفاجئ في أحد شوارع مدينة ببا ببني سويف

شهدت مدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، هبوطًا محدودًا بأحد شوارع المدينة، نتيجة كسر في أحد خطوط الصرف الصحي الرئيسية، ما أدى إلى تفريغ التربة المحيطة بالخط وحدوث هبوط جزئي في طبقة الرصف.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة من إدارة الطرق والكباري، والوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع الهبوط، حيث جرى سحب وشفط المياه المتسربة، والبدء في أعمال إصلاح الكسر.

كما تم تنفيذ ترميم عاجل ومؤقت للجزء المتضرر من الطريق، لضمان انتظام وسلامة الحركة المرورية، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة وتنفيذ الحل النهائي بشكل كامل.

جانب من الهبوط الأرضي بأحد شوارع مدينة بابل في بني سويف