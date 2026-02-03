إعلان

من قلب الواحات.. محافظ الوادي الجديد يشارك الأهالي إحياء "ليلة نصف شعبان" (صور)

كتب : مصراوي

12:15 ص 03/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الوادي الجديد يشهد احتفال النصف من شعبان
  • عرض 5 صورة
    مدير الاوقاف بالوادي الجديد يلقي كلمة بمناسبة النصف من شعبان
  • عرض 5 صورة
    قيادات الوادي الجديد التنفيذية والامنية والشعبية تشارك في حفل النصف من شعبان
  • عرض 5 صورة
    جانب من احتفالية الوادي الجديد بالنصف من شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وسط أجواء سادها الهدوء والسكينة، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الاثنين، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد "ناصر" بمدينة الخارجة، إحياءً لذكرى ليلة النصف من شعبان.

بدأت المراسم بأداء صلاة العشاء، تلتها فقرات من التلاوة القرآنية والابتهالات الدينية، بحضور القيادات التنفيذية يتقدمهم السكرتير العام سيد محمود، ومساعده العقيد إيهاب نافع، حيث ألقى الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الأوقاف، كلمة ركز فيها على دروس "تحويل القبلة" وأهمية نشر قيم الرحمة والوسطية في المجتمع.

واختتم المحافظ الاحتفالية بتقديم التهنئة لأهالي الواحات، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن على مصر وشعبها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد ليلة نصف شعبان النصف من شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين
شئون عربية و دولية

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027