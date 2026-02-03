الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وسط أجواء سادها الهدوء والسكينة، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الاثنين، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد "ناصر" بمدينة الخارجة، إحياءً لذكرى ليلة النصف من شعبان.

بدأت المراسم بأداء صلاة العشاء، تلتها فقرات من التلاوة القرآنية والابتهالات الدينية، بحضور القيادات التنفيذية يتقدمهم السكرتير العام سيد محمود، ومساعده العقيد إيهاب نافع، حيث ألقى الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الأوقاف، كلمة ركز فيها على دروس "تحويل القبلة" وأهمية نشر قيم الرحمة والوسطية في المجتمع.

واختتم المحافظ الاحتفالية بتقديم التهنئة لأهالي الواحات، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن على مصر وشعبها.