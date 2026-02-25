أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص خط لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بتقطيع المسافات، وشكاوى المواصلات، وذلك في إطار تحقيق الانضباط المروري وحماية المواطنين من الاستغلال.

رقم واتساب لشكاوى المواصلات

وأوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن تلقي الشكاوى يتم عبر تطبيق واتساب على الرقم 01281533385 على أن تتضمن الشكوى صورة واضحة للوحات السيارة، ونوع المخالفة، وتوقيت حدوثها، بما يساهم في سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تكرار المخالفة يلغي خط السير

وأشار المحافظ إلى أنه في حال تكرار الشكوى من السائق ذاته وثبوت المخالفة، سيجري تغليظ العقوبة لتصل إلى إلغاء خط سير السائق، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لضبط منظومة المواصلات وتحقيق خدمة آمنة تليق بأبناء الإسكندرية.