المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية واقعة مؤلمة، بعدما لقيت الطفلة منة أحمد، 6 سنوات، مصرعها إثر تعرضها للدهس بواسطة توكتوك قبل أذان المغرب بنحو ساعة، أثناء خروجها لشراء بعض الأدوات المدرسية.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

وبحسب روايات الأهالي، كانت الطفلة في طريقها لشراء أقلام للمذاكرة، عندما اصطدم بها توكتوك كان يسير بسرعة كبيرة داخل القرية. وتبين أن المركبة كان يقودها طفل، ما أدى إلى فقدان السيطرة ووقوع الحادث بشكل مفاجئ، لتُصاب الطفلة بإصابة مباشرة وقوية في جسدها.

محاولات إنقاذ لم تُكلل بالنجاح

جرى نقل الطفلة على الفور إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم في محاولة لإسعافها وإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين أسرتها وأهالي القرية.

حزن يخيم على القرية

وسادت أجواء من الأسى بين أبناء القرية عقب انتشار نبأ الوفاة، خاصة أن الطفلة كانت صائمة وقت الحادث، وتحرص على حفظ القرآن الكريم بإحدى دور التحفيظ، وعُرفت بين أقرانها بحسن الخلق والتفوق الدراسي.

وتباشر الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.