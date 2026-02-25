إعلان

"نزلت تشتري قلم".. مصرع طفلة دهسها توكتوك يقوده طفل بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:56 ص 25/02/2026

الطفلة الضحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية واقعة مؤلمة، بعدما لقيت الطفلة منة أحمد، 6 سنوات، مصرعها إثر تعرضها للدهس بواسطة توكتوك قبل أذان المغرب بنحو ساعة، أثناء خروجها لشراء بعض الأدوات المدرسية.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

وبحسب روايات الأهالي، كانت الطفلة في طريقها لشراء أقلام للمذاكرة، عندما اصطدم بها توكتوك كان يسير بسرعة كبيرة داخل القرية. وتبين أن المركبة كان يقودها طفل، ما أدى إلى فقدان السيطرة ووقوع الحادث بشكل مفاجئ، لتُصاب الطفلة بإصابة مباشرة وقوية في جسدها.

محاولات إنقاذ لم تُكلل بالنجاح

جرى نقل الطفلة على الفور إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم في محاولة لإسعافها وإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين أسرتها وأهالي القرية.

حزن يخيم على القرية

وسادت أجواء من الأسى بين أبناء القرية عقب انتشار نبأ الوفاة، خاصة أن الطفلة كانت صائمة وقت الحادث، وتحرص على حفظ القرآن الكريم بإحدى دور التحفيظ، وعُرفت بين أقرانها بحسن الخلق والتفوق الدراسي.

وتباشر الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبين الكوم المنوفية مصرع طفلة حادث توكتوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
شئون عربية و دولية

مصر تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
دعاء محو الذنوب
فيديوهات رمضان

دعاء محو الذنوب
الحلقة الثامنة من مسلسل "صحاب الأرض".. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

الحلقة الثامنة من مسلسل "صحاب الأرض".. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
في ظروف غامضة.. وفاة فتاة خلال زيارتها لأسرة خطيبها ببورسعيد
أخبار المحافظات

في ظروف غامضة.. وفاة فتاة خلال زيارتها لأسرة خطيبها ببورسعيد
بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
دراما و تليفزيون

بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة