أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بتجديد حبس المتهمين في واقعة التعدي على طفل ووالده في قرية باسوس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة الالتزام بالمواعيد القانونية.

كما تقرر إجراء تحليل مخدرات للمتهمين، وطلب استخراج فيش وتشبيه للتأكد من وجود سوابق جنائية لهم أو تورطهم في قضايا أخرى. وأمرت النيابة بتحريز الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر.

استماع النيابة لأقوال المتهمين

استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين بعد عرضهم عليها، وذلك عقب ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، على خلفية اتهامهم بالتعدي على أب ونجله الصغير بدائرة مركز القناطر الخيرية.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء أثناء اعتدائهم على الأب ونجله، ما أسفر عن إصابتهما وأثار حالة من الذعر بين المواطنين.

على الفور، كثفت أجهزة وزارة الداخلية تحرياتها لكشف ملابسات الفيديو وتحديد هوية المتورطين. بحسب الفحص الأمني، تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من إحدى المستشفيات مساء يوم 19 من الشهر الجاري، يفيد بوصول مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين برش خرطوش وجروح قطعية متفرقة، وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وبدء إجراءات الفحص.

خلفية وخلافات أسرية

اتهم المجني عليه خال زوجته بالاشتراك مع أبنائه في ارتكاب الواقعة، مرجعًا سبب الحادث إلى خلافات أسرية سابقة.

القبض على المتهمين والأسلحة المضبوطة

بعد تكثيف التحريات، تم تحديد وضبط 4 متهمين من أقارب الزوجة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة، حيث تم ضبط بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة كاملة وضمان حقوق المجني عليهم.

