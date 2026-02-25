جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود ورفع معدلات الأداء، مع العمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية المتاحة.

اجتماع عبر الفيديو لمتابعة التنفيذ

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقرها في شرم الشيخ، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، بحضور إيناس سمير، نائب المحافظ، وإيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن ومدير مديرية الطرق والنقل ومسؤول شبكة المرافق ومدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

محاور الخطة الاستثمارية

استعرض الاجتماع أبرز محاور الخطة، والتي تشمل تطوير أعمال الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، وتنفيذ مشروعات التنمية الحضارية وتحسين البيئة، إضافة إلى دعم الخدمات المحلية والمجتمعية وتعزيز منظومة الإدارة المحلية والدعم الفني، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة مدن المحافظة.

توجيهات مشددة لرؤساء المدن

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، موجهًا رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية وفق البرامج الزمنية المعتمدة، مع توجيه الموارد المالية طبقًا لأولويات كل مدينة، بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة ويعكس المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

اجتماعات أسبوعية لضمان الانضباط

كما أكد أهمية ترشيد الإنفاق العام، معلنًا عقد اجتماع دوري أسبوعي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة نسب الإنجاز أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تعترض سير العمل والتعامل معها بشكل فوري، لضمان الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات المحددة وتحقيق أعلى معدلات أداء على مستوى جميع المدن.