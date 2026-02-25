إعلان

وصول 64 ألف طن قمح و1470 رأس عجول حية إلى ميناء سفاجا

كتب : حسام الدين أحمد

12:55 م 25/02/2026 تعديل في 01:19 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رست 9 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 84000 طن بضائع و794 شاحنة و47 سيارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

68 ألف طن بضائع وارده

وشملت حركة الواردات 68000 طن بضائع و206 شاحنات و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 16000 طن بضائع و588 شاحنة و14 سيارة.

وصول 64 ألف طن قمح أوكراني

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة HENGRANYANG وعلى متنها 64 ألف طن قمح أوكراني، والسفينة MAYSA وعلى متنها 1470 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي، حيث اتخذت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لفحص الشحنات قبل السماح بالتفريغ.

3 سفن تغادر ميناء سفاجا

بينما تغادر السفينتان Pan LiLi وALCUDIA EXPRESS ميناء سفاجا، وكان الميناء استقبل أمس ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS، وPan LiLi، والحرية، وغادرته السفينة الحرية 2.

وصول ومغادرة 1400 راكبا

وحقق ميناء نويبع تداول 5000 طن بضائع و252 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن أور، وسينا، والحسين، ونيوعقبة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1400 راكب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا قمح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل
حوادث وقضايا

بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل
وفاة والد مي عمر
دراما و تليفزيون

وفاة والد مي عمر
الداخلية تكشف حقيقة منشورات خطف الأطفال وفساد السلع بالعريش
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة منشورات خطف الأطفال وفساد السلع بالعريش
"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
رياضة محلية

"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا
سفرة رمضان

دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة