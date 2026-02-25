رست 9 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 84000 طن بضائع و794 شاحنة و47 سيارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

68 ألف طن بضائع وارده

وشملت حركة الواردات 68000 طن بضائع و206 شاحنات و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 16000 طن بضائع و588 شاحنة و14 سيارة.

وصول 64 ألف طن قمح أوكراني

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة HENGRANYANG وعلى متنها 64 ألف طن قمح أوكراني، والسفينة MAYSA وعلى متنها 1470 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي، حيث اتخذت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لفحص الشحنات قبل السماح بالتفريغ.

3 سفن تغادر ميناء سفاجا

بينما تغادر السفينتان Pan LiLi وALCUDIA EXPRESS ميناء سفاجا، وكان الميناء استقبل أمس ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS، وPan LiLi، والحرية، وغادرته السفينة الحرية 2.

وصول ومغادرة 1400 راكبا

وحقق ميناء نويبع تداول 5000 طن بضائع و252 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن أور، وسينا، والحسين، ونيوعقبة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1400 راكب.