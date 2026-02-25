إعلان

بعد رحلة علاج قصيرة.. وفاة شاب متأثرًا بإصابته في حادث الإقليمي بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:55 م 25/02/2026

الشاب المتوفى ضحية حادث الإقليمي

المنوفية- أحمد الباهي:

توفي الشاب مروان جمعة شحاتة، من قرية كفر شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته التي لحقت به في حادث أعلى الطريق الإقليمي قبل نحو 10 أيام، بعد احتجازه بالعناية المركزة في مستشفى شبين الكوم الجامعي.

تفاصيل الحادث

أوضح مصدر بالقرية لموقع مصراوي أن الشاب كان يعمل مع فني فراشة كهرباء، وأثناء توجههما إلى أحد الأعمال أعلى الطريق الإقليمي بسيارة نصف نقل، انقلبت المركبة واصطدمت بالحواجز الخرسانية، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ.

رحلة علاج لم تكتمل

أضاف المصدر أن المصاب نُقل إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث خضع للرعاية الطبية داخل العناية المركزة، إلا أن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية حتى فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

موعد الجنازة والعزاء

تشييع الجثمان من مسجد الرحمن بطريق البحر عقب وصوله، فيما يُقام العزاء أمام منزل الأسرة بطريق البحر وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية.

