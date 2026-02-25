أسيوط ـ محمود عجمي:

نجحت الحملات التموينية الموسعة بأسيوط في ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بعدد من المراكز، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على السلع المدعمة وحماية حقوق المواطنين.

تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات تمس الدعم المخصص للمواطنين.

تفاصيل الضبطيات بالمراكز المختلفة

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، نفذت حملات مفاجئة على المخابز البلدية بمراكز القوصية ومنفلوط ومركز أسيوط. وأسفرت الحملات عن ضبط 3 أطنان و650 كجم من الدقيق البلدي المدعم في 73 جوالًا، إضافة إلى جوال ردة ناعمة يزن 25 كجم، تم تجميعها بالمخالفة للقانون بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

إجراءات قانونية صارمة ومتابعة مستمرة

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب بالسلع التموينية.

موقف حاسم تجاه المخالفات التموينية

وشدد محافظ أسيوط على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس حقوقهم، مؤكدًا استمرار منظومة الرقابة في جميع قرى ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل في تداول السلع المدعمة.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر غرفة العمليات المركزية المتاحة 24 ساعة على الأرقام: (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، دعمًا للرقابة المجتمعية وتعزيز الشفافية.