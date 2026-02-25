قبل السحور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم بطريق طليا بالمنوفية- صور

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الحواتكة المقام على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال نظرًا لأهمية الكوبري كمحور مروري يخدم أهالي القرية والقرى المجاورة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محمود متولي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود عزازي ممثل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إلى جانب عدد من المهندسين والفنيين، وبمشاركة عدد من أهالي القرية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها، واطلع على الملاحظات الفنية المتعلقة بجسم الكوبري، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، والتقيد بكافة الاشتراطات الهندسية، بما يضمن سلامة المواطنين واستدامة الاستخدام دون مخاطر مستقبلية.

كما تابع تشغيل أحد الأتوبيسات النهرية المخصصة لنقل الركاب بين جانبي الترعة الإبراهيمية، بسعة 80 راكبًا، والذي يعمل بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، بهدف تسهيل حركة التنقل وتقليل معاناة المواطنين. ووجه بزيادة ساعات التشغيل، خاصة خلال أوقات الذروة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والحماية المدنية.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب الأهالي وملاحظاتهم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ أو حركة المواطنين لحين الانتهاء من المشروع.

يُذكر أن كوبري الحواتكة يعود إنشاؤه إلى عام 1930، ولم يشهد أعمال إحلال وتجديد شاملة منذ سنوات، ما أدى إلى ظهور تشققات وسقوط أجزاء خرسانية شكلت خطورة على المارة والمركبات، الأمر الذي استدعى تنفيذ خطة تطوير متكاملة لضمان سلامته وكفاءته التشغيلية.