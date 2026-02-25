إعلان

بالصور– محافظ أسيوط يتابع تطوير كوبري الحواتكة ويوجه بسرعة الإنجاز

كتب : محمود عجمي

10:36 ص 25/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (4)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (3)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (6)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (2)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (5)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (8)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (9)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (10)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (7)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (11)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (13)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الحواتكة المقام على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال نظرًا لأهمية الكوبري كمحور مروري يخدم أهالي القرية والقرى المجاورة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محمود متولي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود عزازي ممثل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إلى جانب عدد من المهندسين والفنيين، وبمشاركة عدد من أهالي القرية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها، واطلع على الملاحظات الفنية المتعلقة بجسم الكوبري، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، والتقيد بكافة الاشتراطات الهندسية، بما يضمن سلامة المواطنين واستدامة الاستخدام دون مخاطر مستقبلية.

كما تابع تشغيل أحد الأتوبيسات النهرية المخصصة لنقل الركاب بين جانبي الترعة الإبراهيمية، بسعة 80 راكبًا، والذي يعمل بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، بهدف تسهيل حركة التنقل وتقليل معاناة المواطنين. ووجه بزيادة ساعات التشغيل، خاصة خلال أوقات الذروة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والحماية المدنية.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب الأهالي وملاحظاتهم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ أو حركة المواطنين لحين الانتهاء من المشروع.

يُذكر أن كوبري الحواتكة يعود إنشاؤه إلى عام 1930، ولم يشهد أعمال إحلال وتجديد شاملة منذ سنوات، ما أدى إلى ظهور تشققات وسقوط أجزاء خرسانية شكلت خطورة على المارة والمركبات، الأمر الذي استدعى تنفيذ خطة تطوير متكاملة لضمان سلامته وكفاءته التشغيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط كوبري الحواتكة منفلوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
دراما و تليفزيون

بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
شوبير يعلن وفاة نجم منتخب مصر والترسانة السابق
رياضة محلية

شوبير يعلن وفاة نجم منتخب مصر والترسانة السابق
" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
دراما و تليفزيون

" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
الصحة: تشغيل أول روبوت جراحي داخل معهد ناصر قريبا
أخبار مصر

الصحة: تشغيل أول روبوت جراحي داخل معهد ناصر قريبا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
السعودية توثّق "التربيع الأول" لهلال رمضان
"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية