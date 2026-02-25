المنوفية- أحمد الباهي:

كرم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الأربعاء، المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة السابق، عقب صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوليه مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، وأهداه درع المحافظة تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله.

تقدير للجهود ودعم لمسيرة العطاء

أهدى المحافظ درع المحافظة لمدير المديرية السابق تقديرًا لما بذله من جهود في تطوير منظومة العمل والنهوض بقطاع الزراعة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متمنيًا له دوام التوفيق في مهام منصبه الجديد.

توجيهات حاسمة للقيادة الجديدة

أكد المحافظ الدور الحيوي لقطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذ خطط الدولة نحو التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، موجهًا المهندس محمد عزت عجور مدير مديرية الزراعة الجديد بالمتابعة الميدانية لكافة ملفات العمل، خاصة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مع الإزالة الفورية في المهد حفاظًا على حقوق الدولة.

رسالة شكر من المدير السابق

أعرب المهندس ناصر أبو طالب عن تقديره لمحافظ المنوفية، مشيدًا بلفتة التكريم، ومؤكدًا اعتزازه بفترة عمله وسط قيادات تنفيذية متميزة، كما قدم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه.