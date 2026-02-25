إعلان

محافظ المنوفية يكرم مدير الزراعة السابق بعد نقله للبحيرة

كتب : أحمد الباهي

01:02 م 25/02/2026

محافظ المنوفية يكرم مدير الزراعة السابق بعد نقله ل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

كرم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الأربعاء، المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة السابق، عقب صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوليه مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، وأهداه درع المحافظة تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله.

تقدير للجهود ودعم لمسيرة العطاء

أهدى المحافظ درع المحافظة لمدير المديرية السابق تقديرًا لما بذله من جهود في تطوير منظومة العمل والنهوض بقطاع الزراعة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متمنيًا له دوام التوفيق في مهام منصبه الجديد.

توجيهات حاسمة للقيادة الجديدة

أكد المحافظ الدور الحيوي لقطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذ خطط الدولة نحو التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، موجهًا المهندس محمد عزت عجور مدير مديرية الزراعة الجديد بالمتابعة الميدانية لكافة ملفات العمل، خاصة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مع الإزالة الفورية في المهد حفاظًا على حقوق الدولة.

رسالة شكر من المدير السابق

أعرب المهندس ناصر أبو طالب عن تقديره لمحافظ المنوفية، مشيدًا بلفتة التكريم، ومؤكدًا اعتزازه بفترة عمله وسط قيادات تنفيذية متميزة، كما قدم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنوفية مديرية الزراعة درع المحافظة إزالة التعديات الأراضي الزراعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخارجية تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
شئون عربية و دولية

الخارجية تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل
حوادث وقضايا

بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل
"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
حوادث وقضايا

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
عاصفة ترابية وصندوق صيد.. كيف اختفى الطفل "محمد" في بحر العلمين؟ (صور)
أخبار المحافظات

عاصفة ترابية وصندوق صيد.. كيف اختفى الطفل "محمد" في بحر العلمين؟ (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة