مصرع شاب وإصابة 2 في تصادم ملاكي وميكروباص بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:36 ص 25/02/2026
    إصابة قائد السيارة الملاكي
    تصادم 3 مركبات على طريق طليا بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه وأصيب شخصان في حادث تصادم وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على طريق "طليا" بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك قبل موعد السحور بقليل.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة ملاكي قادمة من عزبة النرش، وميكروباص من قرية الكوادي، إضافة إلى دراجة نارية من أشمون، ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية متأثرًا بإصابته في موقع الحادث، وإصابة سائقي السيارة الملاكي والميكروباص بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثمان المتوفى ووضعه تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب التصادم وملابساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الحادث.

المنوفية طريق طليا جادث تصادم مصرع شاب

