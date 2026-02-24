إعلان

ضبط 770 كيلو دواجن فاسدة و320 علبة سجائر مجهولة المصدر في بنها

كتب : أسامة علاء الدين

09:44 م 24/02/2026
أعلنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية نتائج حملة رقابية موسعة نُفذت بمدينة بنها، وتحديدًا بمنطقة الفلل، استهدفت المرور على الأنشطة التجارية والمطاعم لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وبتكليف من الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبقيادة الدكتور إيمان ريان نائب المحافظ، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، ومجلس مدينة بنها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 770 كيلو جرامًا من الدواجن المقطعة المجمدة منتهية الصلاحية داخل أحد مطاعم الوجبات الجاهزة، وتم تحرير محضر جنح بالواقعة.

كما تم تحرير محضر جنح ضد محل سجائر لحيازته 32 قاروصة سجائر بإجمالي 320 علبة دون فواتير تثبت مصدرها.

وشملت المضبوطات أيضًا تحرير محضر ضد أحد المطاعم لحيازته 60 كيلو جرامًا من زيت الطعام المعبأ بدون فواتير، عبارة عن 3 جراكن زنة الجركن 20 كيلو جرامًا.

وحررت الحملة 5 محاضر ضد أنشطة متنوعة (مطاعم وجبات جاهزة – محل حلويات – محل أدخنة) لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى 3 محاضر جنح ضد مطاعم لعدم وجود ترخيص.

كما تم تحرير محضر لعدم تجديد الشهادات الصحية بأحد المطاعم.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

