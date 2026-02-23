إعلان

توقف رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : محمد محروس

03:37 م 23/02/2026

أوقفت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، رحلات البالون الطائر، ومنعتها من التحليق في سماء المدينة نتيجة زيادة سرعة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية، حرصًا على سلامة السائحين والعاملين في هذا القطاع.

وأوضح مصدر بقطاع البالون الطائر في الأقصر، أن القرار جاء بعد رصد أجهزة الرصد الجوي ارتفاعًا في سرعة الرياح تجاوزت الحدود الآمنة للطيران المنخفض، مؤكّدًا أن متابعة الأحوال الجوية مستمرة، وسيُسمح باستئناف الرحلات فور استقرار الطقس.

وتُعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث تمنح الزائرين تجربة فريدة لمشاهدة معابد البر الغربي ومزارع النيل من ارتفاعات شاهقة، ويشهد هذا النشاط إقبالًا كبيرًا من السياح من مختلف الجنسيات على مدار العام.

ملخص:
توقفت رحلات البالون الطائر في الأقصر اليوم بسبب الرياح الشديدة وعدم استقرار الطقس، مع استمرار متابعة الأحوال الجوية للسلامة.

