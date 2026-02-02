محافظ المنيا ورئيس الجامعة يشاركان الأهالي "ليلة نصف شعبان" (صور)

المنيا - جمال محمد:

وسط حضور جماهيري كبير، شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد "صلاح الدين" شمال المدينة، إحياءً لذكرى ليلة النصف من شعبان.

تميزت الأمسية بمشاركة لافتة للنشء، حيث استُهلت بتلاوة للقارئ الصاعد عبد الله عامر، تلتها فقرة ابتهالات للناشئ عبد الرحمن رضا، قبل أن يختتم القارئ عبد الرحمن التلاوي الفقرات بآيات من الذكر الحكيم، في أجواء روحانية شهدت حضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أحمد جميل السكرتير المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعلماء الأزهر.

وخلال كلمته، ركز الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، على الدروس المستفادة من ذكرى "تحويل القبلة"، داعيًا للتحلي بأخلاق النبوة ونشر قيم الرحمة والتسامح، بينما حرص المحافظ في الختام على تهنئة الأهالي بقرب حلول شهر رمضان، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن على مصر وشعبها.