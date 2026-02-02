أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عدم صدور أية تعليمات تنفيذية مباشرة حتى الآن بشأن ملف إعادة إعمار قطاع غزة، موضحًا أن هذا الملف لا يزال قيد البحث والدراسة. وتابع مشيرًا إلى أن المحافظة نفذت بعض الخطوط الرئيسية التي تم التوجيه بها مبدئيًا استعدادًا لأي تطورات محتملة في المستقبل.

وأضاف محافظ شمال سيناء خلال حواره عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية دعت إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار بمشاركة واسعة من دول العالم.

وأشار مجاور، إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستعداد المصري الكامل ليس فقط لاستضافة هذا المؤتمر وتسهيل إدخال معدات الإعمار عبر أراضيها، بل أيضًا للمساهمة المالية في عملية إعادة البناء، انطلاقًا من الدور الإقليمي والإنساني الذي تضطلع به مصر.

وأشار المحافظ إلى تفاؤله بإمكانية استكمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بالرغم من التعقيدات القائمة، لافتًا إلى أن التحركات على الأرض والمؤشرات السياسية الحالية تدعم هذا التوجه المتفائل.

وأكد على موقف مصر الثابت والداعم لحل الدولتين، باعتباره المدخل الأساسي والضروري لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، معربًا عن التزام بلاده بمواصلة الجهود الدبلوماسية والميدانية لتحقيق هذه الغاية.

وشدد مجاور، على أن كل الاستعدادات التي تتم هي في إطار التخطيط الاستباقي وتنفيذًا للتوجيهات العامة، في انتظار توضيح الصورة النهائية للملف وتطور الموقف على الأرض.