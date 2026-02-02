إعلان

1000 طربة حشيش و5 بنادق في جوال.. كيف سقط ديلر المنتزه في قبضة أمن الإسكندرية؟

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:19 م 02/02/2026

محكمة جنايات الإسكندرية،

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة التعاطي، والسجن 5 سنوات لحيازة أسلحة نارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفي هندي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عماد حلمي ويصا، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد فتحي حسن، وسكرتير المحكمة مصطفي قاسم.

ترجع وقائع القضية رقم 24017 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وكشفت التحقيقات اتجار المتهم "م.ص.ح" عاطل، في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وألقي القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارة عقب استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وبتفتيش المتهم عثر على طربة حشيش وضبط داخل السيارة أجولة تحوي 999 طربة حشيش ووجد أسفل المقعد الخلفي للسيارة جوال به 5 بنادق خرطوش ومبالغ مالية وهاتف محمول، فيما تبين أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية الإسكندرية المواد المخدرة

