المؤبد يحسم القضية.. كيف أسقط ضابط متخفٍ تاجر الشابو بأسيوط؟

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الشابو داخل نطاق قسم ثان أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبأمانة سر كل من عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود تفاصيل القضية رقم 10246 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى تلقي المقدم أحمد عادل مفتاح، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، معلومات من مصدر سري تفيد قيام المتهم "محمد. أ. ر"، سائق ونش ومقيم بقرية جزيرة الطوابية التابعة لمنقباد، بحيازة كميات من مخدر الشابو وطرحها للبيع في موقف الأزهر بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، توجهت قوة سرية من مكافحة المخدرات إلى الموقع برفقة المصدر السري، حيث راقبت وصول المتهم لنحو 25 دقيقة. وما إن حضر المتهم وقام المصدر بالإشارة إليه، اقترب منه أحد الضباط متخفيًا مدعيًا رغبته في شراء المخدر.

وأثناء التعامل، استخرج المتهم كيسًا بلاستيكيًا من بين ملابسه، وفور فحصه أطلق الضابط الإشارة المتفق عليها لتتحرك القوة وتلقي القبض عليه متلبسًا، وبحوزته أربعة أكياس من مخدر الشابو، وهاتف محمول، ومبلغ 150 جنيهًا.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، مؤكدًا أن الهاتف المحمول كان للتواصل مع عملائه، وأن المبلغ المالي متحصلات البيع.