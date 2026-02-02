وصلت، منذ قليل، المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم إلى مجمع محاكم المنيا، لحضور جلسة النطق بالحكم عليها، وذلك عقب إحالة أوراقها إلى مفتي الديار المصرية في الجلسة الماضية للمرة الثانية، ضمن إجراءات محاكمتها.

ووصلت المتهمة وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدًا لنقلها إلى قفص قاعة جلسة المحاكمة، استعدادًا لبدء الجلسة والنطق بالحكم.

وكانت المتهمة قد حضرت جلسات سابقة وهي تحمل طفلتها الرضيعة على ذراعها، بعد أن وضعتها قبل اعترافها بارتكاب الجريمة بنحو أسبوع تقريبًا.

وتعود أحداث الواقعة المأساوية إلى يوم 11 يوليو، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين إلى مستشفى ديرمواس المركزي، مع دخول شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة في البداية.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد (11 عامًا)، وعمر (7 سنوات)، وريم (10 سنوات)، وإصابة شقيقهم أحمد بحالة إعياء شديدة، قبل أن يتوفى بعدهم بساعات.

كما جرى نقل الطفلتين فرحة نصر محمد (14 عامًا)، ورحمة ناصر محمد (12 عامًا)، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين، إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهما تحت الملاحظة الطبية عقب ظهور أعراض مرضية عليهما، إلا أن الطفلة رحمة توفيت في وقت لاحق، ولحقت بها شقيقتها فرحة، فيما توفي الأب داخل مستشفى أسيوط الجامعي متأثرًا بحالته الصحية.

