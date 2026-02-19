4 جثث أشلاء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد إلى 18 شخصًا - صور

بعد مصرع 18 شخصًا.. ونش عملاق لرفع حُطام حادث بورسعيد - صور

أثناء عودتهم من العمل.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالمنيا الجديدة

شهدت مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، اشتعال النيران في مركب عائم بنهر النيل (فرع رشيد).

نشب الحريق في المركب المخصص لإقامة الأفراح والمناسبات، أسفر عن التهام النيران لمحتويات الطابق الأعلى بالكامل ووقوع تلفيات جسيمة بجوانب المركب.

تحرك أمني سريع للسيطرة على الحريق

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في "قاعة أفراح عائمة"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث،

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران المشتعلة وسط المياه، فيما فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا لتأمين منطقة الحادث وضمان سلامة المارة على الكورنيش.

نجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق ومنع امتداده للمراكب المجاورة، وكشفت المعاينة الأولية أن النيران تركزت في الطابق العلوي للمركب، مما أدى إلى احتراق التجهيزات والديكورات المخصصة للأفراح.

ويقوم خبراء المعمل الجنائي، فحص الموقع لتحديد أسباب نشوب الحريق (سواء كان ماساً كهربائياً أو سبباً آخر).

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تحت إشراف القيادات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسماع أقوال شهود العيان والمسؤولين عن المركب العائم.