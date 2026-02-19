إعلان

محافظ جنوب سيناء الجديد يتسلم مهام عمله في "طور سيناء" -صور

كتب : رضا السيد

07:13 م 19/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يرحب بالأطفال
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يتسلم الزهور من طفلة
  • عرض 4 صورة
    استقبال حافل للمحافظ الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد ديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء العاصمة مراسم استقبال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء الجديد، وذلك في أول أيام توليه مهام منصبه، وسط حضور رسمي وتنفيذي واسع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوى، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المدن، ومديرى الإدارات.

واصطف الجميع لاستقبال المحافظ، مؤكدين دعمهم الكامل لجهوده خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق مزيد من التنمية بالمحافظة.

كما تميزت مراسم الاستقبال بطابع تراثي مميز، حيث ارتدى الطلاب الزي البدوي التراثي، في مشهد يعكس الهوية السيناوية الأصيلة، ويبرز عمق التراث الثقافي لأهالي جنوب سيناء.

وشارك في الاستقبال أيضًا عدد من طلاب مديرية التربية والتعليم، إلى جانب شباب ممثلي مديرية الشباب والرياضة، الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا الحدث الهام، تعبيرًا عن روح الانتماء والترحيب بالمحافظ الجديد.

ومن جانبه، أعرب اللواء دكتور إسماعيل كمال، عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل، مؤكدًا حرصه على العمل بروح الفريق الواحد مع جميع الأجهزة التنفيذية، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة مدن المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ جنوب سيناء طور سيناء اللواء إسماعيل كمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي
أخبار وتقارير

الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي

حريق يلتهم "مركب أفراح" في نهر النيل بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

حريق يلتهم "مركب أفراح" في نهر النيل بكفر الشيخ
عبلة كامل تحقق بإعلانها رقم مشاهدات قياسي
دراما و تليفزيون

عبلة كامل تحقق بإعلانها رقم مشاهدات قياسي
صراخ وبكاء أسماء جلال بسبب مقلب رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

صراخ وبكاء أسماء جلال بسبب مقلب رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة