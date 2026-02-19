4 جثث أشلاء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد إلى 18 شخصًا - صور

شهد ديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء العاصمة مراسم استقبال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء الجديد، وذلك في أول أيام توليه مهام منصبه، وسط حضور رسمي وتنفيذي واسع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوى، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المدن، ومديرى الإدارات.

واصطف الجميع لاستقبال المحافظ، مؤكدين دعمهم الكامل لجهوده خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق مزيد من التنمية بالمحافظة.

كما تميزت مراسم الاستقبال بطابع تراثي مميز، حيث ارتدى الطلاب الزي البدوي التراثي، في مشهد يعكس الهوية السيناوية الأصيلة، ويبرز عمق التراث الثقافي لأهالي جنوب سيناء.

وشارك في الاستقبال أيضًا عدد من طلاب مديرية التربية والتعليم، إلى جانب شباب ممثلي مديرية الشباب والرياضة، الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا الحدث الهام، تعبيرًا عن روح الانتماء والترحيب بالمحافظ الجديد.

ومن جانبه، أعرب اللواء دكتور إسماعيل كمال، عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل، مؤكدًا حرصه على العمل بروح الفريق الواحد مع جميع الأجهزة التنفيذية، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة مدن المحافظة.