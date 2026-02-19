إعلان

محافظ كفرالشيخ يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

كتب : إسلام عمار

09:17 م 19/02/2026

المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ

اعتمد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار إعادة تنظيم العمل وتطوير منظومة الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية، بما يسهم في ضخ دماء جديدة داخل الإدارات التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الحركة تستهدف تعظيم الاستفادة من الكفاءات الإدارية، وتحقيق الانضباط الوظيفي، وتعزيز المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية بجميع المراكز، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق لتحقيق أفضل النتائج.

وتضمنت الحركة تكليف حسن بسيوني علي إبراهيم مديرًا لإدارة دسوق التعليمية، وعبدالله الحسيني فتح الله البحيري مديرًا لإدارة سيدي سالم التعليمية، وعبدالمعبود علي علي دواد مديرًا لإدارة مطوبس التعليمية، والسيد إسماعيل علي إسماعيل مديرًا لإدارة برج البرلس التعليمية، وعاصم فتحي السيد محمد مرسي مديرًا لإدارة سيدي غازي التعليمية.

كما شملت الحركة تكليف حاتم محمد حسن وكيلًا لإدارة سيدي غازي التعليمية، وفتحي فتحي السيد عواد وكيلًا لإدارة سيدي سالم التعليمية، وحسام الدين فتحي حسين وكيلًا لإدارة الحامول التعليمية، وماجد أبو المعاطى مصطفى بدر وكيلًا لإدارة بلطيم التعليمية، ومحيي الدين عبدالله أبو خشبة وكيلًا لإدارة فوه التعليمية، وخالد يحيى عبدالله أبو المعاطي وكيلًا لإدارة بيلا التعليمية.

المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

