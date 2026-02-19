إعلان

تشميع مركز علاج بالأكسجين في طوخ وضبط واقعة انتحال صفة طبيب

كتب : أسامة علاء الدين

08:59 م 19/02/2026

كثّفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والمعايير المهنية.

وجاء ذلك فور تداول معلومات بشأن وجود مركز للعلاج بالأكسجين النشط يُدار دون ترخيص ومن غير المتخصصين بقرية جزيرة الأحرار التابعة لمدينة طوخ، حيث تحركت إدارة العلاج الحر بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم التنسيق مع النيابة العامة، إذ انتقلت اللجنة المشكلة من الأطباء: د. محمد صبحي حسب الله، د. سامي محمد عبد السلام، د. محمد عبد الحكم، ود. محمد جمال البدوي، إلى النيابة العامة بطوخ، حيث التقت بالمستشار أحمد الحفناوي وكيل النائب العام، الذي وجّه بسرعة التنسيق مع مركز شرطة طوخ لتسهيل مأمورية لجنة العلاج الحر، وسط تعاون كامل من الأجهزة الأمنية.

وانتقلت لجنة العلاج الحر بمرافقة قوة من مركز شرطة طوخ إلى المركز محل البلاغ، وبالمعاينة تبيّن وجود مخالفات جسيمة تمثلت في إدارة منشأة طبية دون ترخيص، وممارسة نشاط طبي بواسطة غير مؤهلين، إلى جانب انتحال صفة طبيب.

وقامت اللجنة بتشميع المركز احترازيًا أثناء المرور، وتحرير محضر رسمي بانتحال صفة طبيب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن سلامة المريض خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي منشأة طبية تعمل خارج الإطار القانوني أو تعرض حياة المواطنين للخطر، مشددًا على أن الحملات الرقابية على القطاع الطبي الخاص مستمرة على مدار الساعة، وتأتي في مقدمة أولويات عمل المديرية لضمان جودة الخدمة الطبية وحماية حقوق المرضى.

وأضاف أن المديرية تعمل وفق خطة رقابية مكثفة تشمل المرور الدوري والمفاجئ على المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون، وموجهًا رسالة طمأنة للمواطنين بأن المديرية تواصل دورها كعين ساهرة على حماية صحة المواطن وضمان حصوله على خدمة طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

مديرية الشئون الصحية القليوبية المنشآت الطبية الخاصة العلاج بالأكسجين النشط النيابة العامة

