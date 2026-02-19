أثار مقطع فيديو لطفلين يتنافسان في حفظ القرآن الكريم وتصحيح كلٍ منهما للآخر حالة واسعة من التفاعل عبر موقع "فيسبوك"، بعدما لاقى استحسانًا كبيرًا من المتابعين الذين أشادوا بالمشهد، مطالبين بتشجيع مثل هذه النماذج الإيجابية، مؤكدين أن مسابقات القرآن أحق بأن تتصدر "التريند" لما تحمله من قيم تربوية ودينية، وتعكس من صورة مشرفة لأبناء محافظة القليوبية.

ويقف خلف هذا المشهد دار "تعلّم القرآن وعلّمه" الكائنة بدائرة مركز شبين القناطر، حيث أوضح القائم على الدار أن الفيديو المتداول جرى نشره عبر الصفحة الرسمية للدار، قبل أن ينتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ويحصد آلاف التفاعلات.

وأضاف أن الدار متخصصة في تحفيظ القرآن الكريم للأطفال، وتسير على نهج الكُتّاب قديمًا، بهدف غرس تعاليم القرآن الكريم في نفوس النشء منذ الصغر، وتنمية روح التنافس الشريف بينهم، مشيرًا إلى أن إدارة الدار تحرص على تنظيم مسابقات دورية بين الأطفال لتحفيزهم على المراجعة والاجتهاد وإتقان الحفظ.

وأشار إلى أن المقطع المتداول أظهر طفلين يتبادلان قراءة الآيات وتصحيح الأخطاء لبعضهما البعض في أجواء يسودها التركيز والاحترام، وهو ما يعكس ثمار الجهد المبذول داخل حلقات التحفيظ، مؤكدًا استمرار الدار في تقديم الدروس وتنظيم المسابقات التربوية، إيمانًا بدورها في تنشئة جيل واعٍ ومتمسك بتعاليم القرآن الكريم.