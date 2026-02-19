إعلان

هيئة الاستعلامات بالإسكندرية تناقش تأثير صناعة المحتوى على الهوية الوطنية

كتب : محمد البدري

08:52 م 19/02/2026

هيئة الاستعلامات بالإسكندرية تناقش تأثير صناعة الم

نظم مجمع إعلام الإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع كلية الآداب جامعة الإسكندرية، ندوةً توعويةً حول "صناعة المحتوى وتأثيره على الهوية الوطنية".

وتأتي الفعالية في إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الانتماء ومواجهة المحتوى الزائف عبر المنصات التقليدية والرقمية.

افتتحت اللقاء الإعلامية أماني سريح، مدير إدارة إعلام الإسكندرية، مؤكدةً دور الهيئة في التثقيف الوطني وترسيخ قيم الولاء.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السوداني، وكيل كلية الآداب، أن الهيئة العامة للاستعلامات تمثل "المرجعية والمواطن" و"الحارس للهوية الوطنية"، حيث تخطت دورها الإعلامي لتصبح حائط صد منيع لمواجهة الشائعات والمحتوى المضلل.

دراما 2026 وقضايا المجتمع

استعرض الإعلامي عمرو عصام الدين، بقناة القاهرة الإخبارية، تأثير صناعة المحتوى على الهوية، مشددًا على ضرورة انعكاس الواقع المصري في الدراما بعيدًا عن المشاهد التي لا تمثل المجتمع.

وأشار إلى أن الدراما الرمضانية لعام 2026 شهدت تطورًا ملموسًا بتناول قضايا تمس الإنسان المصري بشكل مباشر، مثل قانون الأحوال الشخصية ومخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.

الذكاء الاصطناعي والتضليل الرقمي

وحذر "عصام الدين" من محاولات جهات مناهضة لطمس الهوية المصرية عبر رسائل مسمومة تهدف لإحداث تشويش فكري.

كما نبه إلى خطورة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن "الصورة لم تعد دليلًا قاطعًا" في ظل التضليل الرقمي المتطور، مما يضاعف المسؤولية على شركات الإنتاج الوطنية لتقديم محتوى يعزز القوى الناعمة المصرية والعربية.

الرهان على وعي المواطن

وأوضحت الدكتورة شرين منصور، أخصائي إعلام بالمجمع، أن شركات الإنتاج بصدد تقديم وجبة درامية متنوعة تستهدف تعزيز الهوية، مؤكدةً أن الرهان الحقيقي يظل دائمًا على وعي الشعب المصري وقدرته على انتقاء المحتوى الصادق والنافع.

