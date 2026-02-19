قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 10 مليارات دولار لصالح مجلس السلام، الذي يهدف إلى حل النزاعات الدولية وتعزيز الاستقرار العالمي.

وأوضح ترامب خلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن، أن المهمة الأولى للمجلس بدأت بالفعل من خلال التركيز على ملف إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعد "رقما صغيرا جدا" عند النظر إليه مقارنة بالتكلفة الباهظة التي تفرضها الحروب.

دعم مالي ضخم

وأكد ترامب، أن هذه المساهمة المالية تمثل التزاما أمريكيا جادا بإنهاء حقبة الصراعات المسلحة وتوجيه الموارد نحو البناء.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن الاستثمار في أدوات السلام يقلل من الخسائر البشرية والمادية على المدى الطويل، معتبرا أن تخصيص 10 مليارات دولار هو خطوة استراتيجية لدعم جهود المجلس في تسوية النزاعات الأكثر تعقيدا في العالم وتوفير بيئة آمنة للشعوب المتضررة.

إعادة إعمار غزة

وأوضح ترامب، أن تطلعات مجلس السلام تتجاوز مجرد تقديم المساعدات، حيث قال: "معا يمكننا تحقيق حلم إقامة وئام دائم في منطقة عانت من قرون من الحرب والمعاناة والمجازر".

ويرى ترامب، أن العمل على إعادة إعمار غزة يمثل حجر الزاوية في خطة الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تحويل مناطق الصراع إلى مراكز للتعاون والتنمية، بما يضمن عدم عودة مظاهر العنف مجددا في المستقبل القريب.