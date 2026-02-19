إعلان

توجيهات عاجلة من "مدبولي" بشأن ضحايا حادث محور 30 يونيو

كتب : محمد نصار

08:53 م 19/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضحايا حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، وتوجه لأسرهم بخالص العزاء والمواساة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، كما وجه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تقديم التدخلات الإغاثية وصرف المساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكد رئيس الوزراء، متابعته لتداعيات الحادث، عبر تقارير من محافظ بورسعيد والمسؤولين المعنيين، خلال زيارته لواشنطن، نيابة عن الرئيس، لحضور الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي ترامب.

اقرأ أيضًا:

"مجلس السلام".. رئيس الوزراء يعلن تأييد مصر لخطة الرئيس "ترامب"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي حادث محور 30 يونيو تعويضات التضامن رئيس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
مجلس السلام.. خطة تنمية غزة تبدأ بـ"بوابة إبراهيمية عالمية"
شئون عربية و دولية

مجلس السلام.. خطة تنمية غزة تبدأ بـ"بوابة إبراهيمية عالمية"
إنفانتينو يزف بشرى سارة لغزة بتمويل بناء ملعب وأكاديمية.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

إنفانتينو يزف بشرى سارة لغزة بتمويل بناء ملعب وأكاديمية.. ما التفاصيل؟
نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة