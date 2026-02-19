نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضحايا حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، وتوجه لأسرهم بخالص العزاء والمواساة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، كما وجه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تقديم التدخلات الإغاثية وصرف المساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكد رئيس الوزراء، متابعته لتداعيات الحادث، عبر تقارير من محافظ بورسعيد والمسؤولين المعنيين، خلال زيارته لواشنطن، نيابة عن الرئيس، لحضور الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي ترامب.

