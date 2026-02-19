عثر عدد من صيادي قرية المعدية التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، على دولفين نافق على شاطئ مياه المعدية، أثناء قيامهم بالصيد، وجرى انتشاله وجار تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ شئونها.

كان عدد من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، تداولوا صور ومقطع فيديو لمجموعة من الصيادين يحملون دولفين نافق على عربة بعد العثور عليه بميناء المعدية بمركز إدكو.

جاء ذلك عقب أيام من عثور مواطنين على دولفين نافق بشاطئ خليج السويس بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، بعدما قذفته الأمواج إلى أحد الشواطئ بالمنطقة، حيث جرى دفنه بموقع العثور عليه.