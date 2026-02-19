إعلان

صيادون يعثرون على دولفين نافق بمياه منطقة المعدية بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

07:39 م 19/02/2026

دولفين نافق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عثر عدد من صيادي قرية المعدية التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، على دولفين نافق على شاطئ مياه المعدية، أثناء قيامهم بالصيد، وجرى انتشاله وجار تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ شئونها.

كان عدد من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، تداولوا صور ومقطع فيديو لمجموعة من الصيادين يحملون دولفين نافق على عربة بعد العثور عليه بميناء المعدية بمركز إدكو.

جاء ذلك عقب أيام من عثور مواطنين على دولفين نافق بشاطئ خليج السويس بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، بعدما قذفته الأمواج إلى أحد الشواطئ بالمنطقة، حيث جرى دفنه بموقع العثور عليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دولفين نافق مياه منطقة المعدية البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
ترامب يعلن تبرع واشنطن بـ"رقم صغير جدا" لإعادة إعمار غزة
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن تبرع واشنطن بـ"رقم صغير جدا" لإعادة إعمار غزة
حريق يلتهم "مركب أفراح" في نهر النيل بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

حريق يلتهم "مركب أفراح" في نهر النيل بكفر الشيخ
الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي
أخبار وتقارير

الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة