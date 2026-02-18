إعلان

عبد العاطي يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع باكستان

كتب : مصراوي

11:10 م 18/02/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، الأربعاء، خلال زيارته إلى نيويورك.

وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مصر وباكستان، مثمنا ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على أهمية العمل على تنفيذ نتائج زيارته الأخيرة إلى إسلام أباد، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لتطوير التعاون الثنائي.

وفيما يخص التعاون الاقتصادي، أكد عبد العاطى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع باكستان في مجالات التجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بما يعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لانعقاد جولة المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة انتظام انعقاد الأطر المؤسسية للحوار الثنائي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، إلى جانب منتدى الأعمال المصري–الباكستاني، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية وملموسة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

واستعرض د. بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، تمهيدا لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

وبحث الجانبان كذلك الاستعدادات لاجتماع مجلس السلام المرتقب، حيث شددا على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول اللقاء كذلك الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة، حيث أكد عبد العاطي في هذا السياق على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية بشأن الملف النووى الإيرانى تعالج شواغل كافة الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

