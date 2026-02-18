بسبب إطلاق صواريخ.. إيران تصدر تحذيرات للطيارين

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن إيران أصدرت إشعارا للطيارين بشأن عمليات إطلاق صواريخ مخطط لها يوم الخميس، في مناطق جنوبي البلاد من الساعة 3:30 إلى الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل رفعت حالة التأهب للدرجة القصوى تحسبا لهجوم وشيك على إيران، بانتظار "الضوء الأخضر" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة.

وأكدت القناة العبرية، أن الجاهزية العسكرية بلغت ذروتها عقب فشل محادثات جنيف، فيما أُرجئ اجتماع "الكابينت" إلى الأحد المقبل.

ووفقا للقناة العبرية، تشير التقديرات إلى انضمام إسرائيل للحملة الأمريكية بتنسيق رفيع، وسط تحذيرات من رد إيراني صاروخي دفع قيادة الجبهة الداخلية للاستنفار الفوري لسيناريو الحرب.

في أثناء ذلك، رُصد حشد أمريكي يشمل مقاتلات "F-22" وطائرات تجسس، تزامنا مع إقرار طهران بوجود فجوة "غير قابلة للتسوية" مع مطالب واشنطن، يتجه إلى الشرق الأوسط.