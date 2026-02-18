إعلان

روسيا تدعو أمريكا للحوار مع كوبا وتحذّر من مخاطر التصعيد البحري

كتب : مصراوي

11:07 م 18/02/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

كتب- مصطفى الشاعر

وجه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، رسالة حازمة إلى واشنطن خلال لقائه نظيره الكوبي برونو رودريجيز، اليوم الأربعاء، حث فيها الولايات المتحدة على العدول عن فكرة فرض "حصار بحري كامل" على كوبا، مؤكدا أن موسكو تدفع باتجاه تغليب لغة الحوار والمفاوضات كبديل وحيد لسياسات الحصار والتصعيد.

وبحسب وكالة "رويترز"، وصف لافروف كوبا بـ "الدولة الشقيقة"، مؤكدا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وذلك في مستهل مباحثاتهما بموسكو، اليوم الأربعاء.

ودعا الوزير الروسي واشنطن إلى "التحلي بالعقلانية والمسؤولية"، مطالبا إياها بالامتناع عن مخططات حصار كوبا.

ورفض لافروف بشكل قاطع ما وصفه بـ "الاتهامات التي لا أساس لها" الموجهة ضد التعاون (الروسي - الكوبي)، مشددا على أن هذا التحالف لا يشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة أو أي طرف آخر كما تدعي الإدارة الأمريكية.

وفي الوقت الذي تشتد فيه الضغوط الأمريكية لحرمان كوبا من "إمدادات الطاقة"، أكدت موسكو أنها تبذل قصارى جهدها لضمان صمود "جزيرة الحرية' في وجه محاولات خنقها نفطيا.

ومن المقرر أن تكتسب هذه الزيارة "زخما إضافيا" في وقت لاحق اليوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن يستقبل الرئيس فلاديمير بوتين الوزير الكوبي لإجراء محادثات رفيعة المستوى تتناول ملفات التعاون والتصعيد الأمريكي الأخير.

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي حصار بحري كامل على كوبا وزير الخارجية الكوبي التصعيد البحري ضد كوبا

