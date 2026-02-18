إعلان

انقطاع المياه 4 ساعات بسبب كسر بخط رئيسي في قرية أم خنان بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:53 ص 18/02/2026

انقطاع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية أم خنان التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية صباح اليوم الأربعاء، عطلًا مفاجئًا بخط مياه الشرب في مدخل القرية، ما استدعى إخطار الجهات المعنية للتعامل الفوري مع الموقف.

انتقل مجلس مدينة قويسنا بتوجيهات المهندسة هناء عقيلة لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا بفرق الطوارئ لإصلاح الكسر.

وأعلنت الشركة قطع المياه عن منطقة أم خنان البحر بسبب وجود عطل بخط مياه قطر 4 بوصة في أول القرية، موضحة أن مدة الانقطاع تتراوح بين 3 و4 ساعات لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكدت هناء عقيلة رئيس مجلس مدينة قويسنا خلال بيان إعلامي، الانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمنازل فور الانتهاء من الأعمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقطاع المياه كسر خط مياه قرية أم خنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
أخبار وتقارير

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
طلب الزواج منها فقتلته.. إحالة ربة منزل وشركائها الثلاثة لجنايات الإسكندرية
أخبار المحافظات

طلب الزواج منها فقتلته.. إحالة ربة منزل وشركائها الثلاثة لجنايات الإسكندرية
تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
أخبار وتقارير

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة