انقطاع المياه 4 ساعات بسبب كسر بخط رئيسي في قرية أم خنان بالمنوفية

شهدت قرية أم خنان التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية صباح اليوم الأربعاء، عطلًا مفاجئًا بخط مياه الشرب في مدخل القرية، ما استدعى إخطار الجهات المعنية للتعامل الفوري مع الموقف.

انتقل مجلس مدينة قويسنا بتوجيهات المهندسة هناء عقيلة لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا بفرق الطوارئ لإصلاح الكسر.

وأعلنت الشركة قطع المياه عن منطقة أم خنان البحر بسبب وجود عطل بخط مياه قطر 4 بوصة في أول القرية، موضحة أن مدة الانقطاع تتراوح بين 3 و4 ساعات لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكدت هناء عقيلة رئيس مجلس مدينة قويسنا خلال بيان إعلامي، الانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمنازل فور الانتهاء من الأعمال.