بدء صرف منحة الـ400 جنيه للمواطنين الأولى بالرعاية فى الأقصر

كتب : محمد محروس

11:15 ص 18/02/2026

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

أعلنت محافظة الأقصر، بدء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف منحة الـ400 جنيه للمواطنين الأولى بالرعاية ومستحقي الدعم.

وبدأت عملية الصرف فور ظهور الرسائل النصية للمواطنين المستحقين، وإتاحة المبلغ على ماكينات الصرف، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا.

ووجه المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بسرعة تنفيذ التعليمات المنظمة لعملية الصرف، والمتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل وعدم حدوث تكدسات، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار المتابعة الميدانية لمنافذ الصرف، لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة لصالح المواطنين المستحقين.

