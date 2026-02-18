إعلان

نائب ترامب: إيران غير مستعدة بعد لقبول بعض الخطوط الحمر

كتب : مصراوي

01:28 ص 18/02/2026

نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس

وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، إن إيران لا تزال غير مستعدة للإقرار ببعض الخطوط الحمر التي حددها الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها الثلاثاء بعد ساعات من جولة ثانية من المباحثات بين البلدين في جنيف.

وألمح فانس إلى أن الولايات المتحدة ما زالت مهتمة بالمسار الدبلوماسي، رغم تهديد ترامب باستخدام القوة ضد إيران إذا لم تلب شروط واشنطن، وعلى رأسها تلك المتصلة ببرنامجها النووي.

قال فانس: "في بعض الجوانب، سارت الأمور على نحو جيد، وافقوا على اللقاء لاحقا، لكن في جوانب أخرى، من الواضح أن الرئيس حدد بعض الخطوط الحمر التي ما زال الإيرانيون غير مستعدين للقبول بها ومعالجتها".

أضاف: "سنواصل العمل على ذلك لكن بالطبع، الرئيس هو من لديه الصلاحية لتحديد متى تبلغ الدبلوماسية خواتيمها".

تابع: "نأمل ألا نصل إلى ذلك الحد، لكن إذا حدث ذلك فسيكون القرار للرئيس"، في إشارة إلى خيار العمل العسكري، وفقا لسكاي نيوز.

