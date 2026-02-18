إعلان

بعد 4 أشهر من توليه منصبه.. برلمان بيرو يطيح بالرئيس خوسيه جيري

كتب : مصراوي

01:32 ص 18/02/2026

خوسيه جيري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أطاح برلمان بيرو بالرئيس خوسيه جيري بعد 4 أشهر فقط من توليه منصبه، على خلفية فضيحة تتعلق باجتماعات سرية مع رجل أعمال صيني، مما ينذر بإطالة أمد الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلد الواقع في جبال الأنديز منذ ما يقرب من 10 أعوام.

وأيد 75 نائبا قرار عزل جيري، في حين عارض 24 نائبا القرار، وأحجم 3 نواب عن التصويت.

وسينتخب النواب رئيسا جديدا للبرلمان سيتولى أيضا رئاسة البلاد، ليصبح بذلك الرئيس الثامن لبيرو في 8 سنوات.

وجيري الآن هو الرئيس الثالث على التوالي الذي تجري إقالته من منصبه.

وتعكس هذه الإقالات السريعة المتلاحقة فشل الطبقة السياسية في بيرو في معالجة قلق الناخبين من قضايا منها الجريمة والفساد ما أبقى البلاد عالقة في حلقة مفرغة من الإدارات قصيرة الأجل تفتقر إلى الوقت والسلطة اللازمين لمعالجة المشاكل في ظل برلمان لا يحظى بشعبية تذكر ويسعى إلى كسب التأييد عبر الإطاحة بالقادة غير المحبوبين.

بدأت الفضيحة، التي عرفت باسم "شيفاجيت" نسبة إلى مسمى محلي للمطاعم الصينية، الشهر الماضي عندما اُلتقطت صور لجيري لدى وصوله إلى مطعم في وقت متأخر من الليل مرتديا قناعا للقاء رجل الأعمال الصيني جيهوا يانج، الذي يمتلك متاجر وامتيازا لمشروع طاقة ولم يعلن عن هذا الاجتماع علنا.

وتولى جيري الرئاسة في أكتوبر بعد أن أيد برلمان بيرو، الذي لا يحظى بشعبية، بالإجماع عزل الرئيسة السابقة دينا بولوارتي بعدما تراجعت أحزاب اليمين الداعمة لها عن تأييدها على خلفية فضائح فساد وغضب متزايد إزاء ارتفاع معدلات الجريمة.

ولم يكن لبولوارتي نائب رئيس وكان جيري آنذاك رئيسا للبرلمان وتاليا في ترتيب خلافة الرئيس، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خوسيه جيري برلمان بيرو بيرو الإطاحة بخوسيه جيري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كان يوم أسود"..أول تعليق من غادة عبد الرازق بعد ظهورها في برومو "رامز
دراما و تليفزيون

"كان يوم أسود"..أول تعليق من غادة عبد الرازق بعد ظهورها في برومو "رامز
بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
أخبار وتقارير

بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
حوادث وقضايا

أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة