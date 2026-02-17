إعلان

قبل قدوم شهر رمضان.. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بالضفة الغربية

كتب : مصراوي

01:20 ص 17/02/2026

الضفة الغربية- أرشيفية

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في أنحاء الضفة الغربية، مع حلول شهر رمضان المعظم، تستهدف القبض على الفلسطينيين الذين يروجون للتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لمزاعمه.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية الليفتنانت كولونيل إيلا واوية، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

قالت المتحدثة: "استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وكخطوة لضمان الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عملية في جميع أنحاء يهودا والسامرة الضفة الغربية ضد العناصر التي تروج للتحريض والإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر العملية طوال شهر رمضان، الذي يبدأ ليلة غدٍ وينتهي في أواخر مارس.

وتابعت واوية: "الرسالة واضحة: رمضان هو شهر الأسرة والمجتمع والوحدة لا تسمحوا للمنظمات الإرهابية بإفساده عليكم، ولا يتم جركم للتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي".

كما كان الحال في شهر رمضان الماضي، ستمنح إسرائيل تصاريح لـ 10 لاف فلسطيني من الضفة الغربية – فقط الذكور الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فما فوق، والنساء 50 عاما على الأقل، والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما دون – لدخول القدس لأداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي خلال شهر رمضان.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، قيام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وجاء في بيان للوزارة أنها تدين بأشد العبارات استمرار الاقتحامات الإسرائيلية المرفوضة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسًا لحرمته، مشدِّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفقا للغد.

