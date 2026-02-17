إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو معاكسة "طالبات المنيا" المثير للجدل

كتب : مصراوي

12:37 ص 17/02/2026

متهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات"، بمعاكسة ومضايقة الفتيات أثناء خروجهن من إحدى المدارس بالمنيا.

تحريات أجهزة الأمن، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وعقب تقنين الإجراءات، وفحص الفيديو المتداول، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مُرتكبا الواقعة "طالبان- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنيا"، والتحفظ على الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال مستقليها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معاكسة فتايات المنيا لنيابة العامة لأمن لجيزة لمنيا البان يضايقا طالبات أمام المدارس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
أخبار مصر

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
النسب الشريف حق أصيل.. نقابة الأشراف تؤكد صحة نسب الفنانة زينة ونجليها
زووم

النسب الشريف حق أصيل.. نقابة الأشراف تؤكد صحة نسب الفنانة زينة ونجليها
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر