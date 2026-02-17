الداخلية تكشف ملابسات فيديو معاكسة "طالبات المنيا" المثير للجدل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات"، بمعاكسة ومضايقة الفتيات أثناء خروجهن من إحدى المدارس بالمنيا.

تحريات أجهزة الأمن، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وعقب تقنين الإجراءات، وفحص الفيديو المتداول، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مُرتكبا الواقعة "طالبان- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنيا"، والتحفظ على الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال مستقليها، وتولت النيابة العامة التحقيق.