أدى الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ البحر الأحمر ضمن حركة المحافظين الجديدة.

ويأتي تعيين البرقي بعد مسيرة أكاديمية وإدارية متميزة؛ فقد تولى منذ يناير 2025 منصب عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، إحدى أعرق الكليات الهندسية في مصر، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه، في خطوة تعكس ثقة القيادة الأكاديمية في خبراته العلمية والإدارية.

ويُعد البرقي من المتخصصين في الهندسة المدنية والهندسة الصحية، وتدرج في المناصب الأكاديمية داخل الكلية حتى درجة أستاذ، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في إسهامات بحثية مهمة في مجالات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي والاستدامة البيئية.

وقبل توليه عمادة الكلية، شغل البرقي منصب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قاد العديد من المبادرات المجتمعية والأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة، مع تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع السكندري.