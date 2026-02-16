إعلان

حركة المحافظين الجديدة.. الدكتور وليد البرقي يؤدي اليمين الدستورية محافظًا للبحر الأحمر

كتب : علي عبد المنعم

02:04 م 16/02/2026

الدكتور وليد البرقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ البحر الأحمر ضمن حركة المحافظين الجديدة.

ويأتي تعيين البرقي بعد مسيرة أكاديمية وإدارية متميزة؛ فقد تولى منذ يناير 2025 منصب عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، إحدى أعرق الكليات الهندسية في مصر، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه، في خطوة تعكس ثقة القيادة الأكاديمية في خبراته العلمية والإدارية.

ويُعد البرقي من المتخصصين في الهندسة المدنية والهندسة الصحية، وتدرج في المناصب الأكاديمية داخل الكلية حتى درجة أستاذ، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في إسهامات بحثية مهمة في مجالات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي والاستدامة البيئية.

وقبل توليه عمادة الكلية، شغل البرقي منصب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قاد العديد من المبادرات المجتمعية والأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة، مع تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع السكندري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور وليد البرقي حركة المحافظين محافظ البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
علوم

العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر