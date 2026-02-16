اللواء هاني رشاد محافظا للسويس

أدى اللواء أ. ح هاني رشاد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محافظا للسويس خلفا للواء دكتور طارق الشاذلي الذي تولي المنصب في يوليو 2024.

وتدرج اللواء هاني رشاد في عدة مواقع قيادية بين أفرع وأسلحة القوات المسلحة حتى شغل منصب رئيس أركان الدفاع الجوي.

وغادر صباح اليوم الإثنين اللواء طارق الشاذلي المحافظ السابق محافظة السويس، بعد إخلاء الاستراحة المخصصة للمحافظ بمدينة بورتوفيق، لينهي آخر ارتباطاته في السويس.

وكان الشاذلي استقبل أمس بعض مستشاريه الذين حرصوا على لقائه وتوديعه بعد تأكد مغادرته لمنصبه، بعد حلف اليمين وعرض الملفات التي كلفهم بها قبل عدة شهور كمستشارين له.

كما غادر الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ السابق موقعه وجمع أغراضه من مكتبه واخلى الاستراحة وسافر القاهرة أمس، حيث يعود إلى موقعه السابق أستاذ دكتور بكلية التجارة بجامعة حلوان.