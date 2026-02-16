إعلان

اللواء هاني رشاد محافظا للسويس

كتب : مصراوي

01:24 م 16/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى اللواء أ. ح هاني رشاد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محافظا للسويس خلفا للواء دكتور طارق الشاذلي الذي تولي المنصب في يوليو 2024.

وتدرج اللواء هاني رشاد في عدة مواقع قيادية بين أفرع وأسلحة القوات المسلحة حتى شغل منصب رئيس أركان الدفاع الجوي.

وغادر صباح اليوم الإثنين اللواء طارق الشاذلي المحافظ السابق محافظة السويس، بعد إخلاء الاستراحة المخصصة للمحافظ بمدينة بورتوفيق، لينهي آخر ارتباطاته في السويس.

وكان الشاذلي استقبل أمس بعض مستشاريه الذين حرصوا على لقائه وتوديعه بعد تأكد مغادرته لمنصبه، بعد حلف اليمين وعرض الملفات التي كلفهم بها قبل عدة شهور كمستشارين له.

كما غادر الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ السابق موقعه وجمع أغراضه من مكتبه واخلى الاستراحة وسافر القاهرة أمس، حيث يعود إلى موقعه السابق أستاذ دكتور بكلية التجارة بجامعة حلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني رشاد السويس الرئيس عبدالفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
حوادث وقضايا

بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
"أسعار على قد الإيد".. "بوجي وطمطم" تتصدر زينة رمضان بكفر الشيخ (صور)
أخبار المحافظات

"أسعار على قد الإيد".. "بوجي وطمطم" تتصدر زينة رمضان بكفر الشيخ (صور)
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر