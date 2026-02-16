إعلان

المحافظون الجدد.. عمرو لاشين يؤدي اليمين الدستورية محافظًا لأسوان

كتب : مصراوي

02:18 م 16/02/2026

أدى المهندس عمرو حلمي حسان لاشين، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ أسوان، بينما أدى أسامة رزق محمد منصور داود، اليمين الدستورية نائبًا لمحافظ أسوان، ضمن حركة المحافظين الجديدة.

ويُعد لاشين من الكفاءات الإدارية المتميزة في العمل التنفيذي والحضري، حيث شغل سابقًا منصب نائب محافظ أسوان، ومستشارًا لوزيرة التضامن الاجتماعي السابقة الدكتورة نيفين القباج، بالإضافة إلى عدة مناصب مهمة في مجالات التخطيط الحضري والتنمية المحلية.

أبرز المناصب والخبرات:

تخرج في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة عام 1999.

مستشار محافظ القليوبية لتطوير المناطق العشوائية، ومشرف على وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظتي القليوبية والجيزة.

إدارة ملف الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة في هيئة كير الدولية بمصر.

مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «Habitat UN» في مصر.

المشاركة في اعتماد السياسة الحضرية الوطنية لمصر في أكتوبر 2023.

تنفيذ مهام استشارية في مصر والعالم العربي وأفريقيا وأوروبا في مجالات الحوكمة والمساءلة الاجتماعية.

ويستهدف محافظ أسوان الجديد تعزيز الأداء التنفيذي بالمحافظة، والإشراف على المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.

