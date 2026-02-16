إعلان

حركة المحافظين.. محافظ كفر الشيخ يجمع أوراقه لمغادرة الديوان العام إلى الغربية

كتب : إسلام عمار

12:34 م 16/02/2026

دكتور علاء عبدالمعطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ قبل الاعلان الرسمي لحركة المحافظين الجديدة، وسط ترشيحات غير رسمية بتوليه مهام محافظ الغربية.

وقالت مصادر بديوان عام محافظة كفر الشيخ لـ مصراوي، إن المحافظ جمع أوراقه وغادر ديوان المحافظة في مؤشر على قرب انتهاء فترة عمله كمحافظ للإقليم، بعد نحو عام ونصف من توليه المنصب منذ يوليو 2024 وحتى فبراير 2026.

كان اللواء دكتور علاء إبراهيم عبدالمعطي، أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظا لكفر الشيخ في يوليو 2024 ضمن حركة المحافظين السابقة خلفًا للواء جمال نور الدين الذي شغل المنصب لـ 5 أعوام، ويعد المحافظ رقم 25 لمحافظة كفرالشيخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة المحافظين علاء عبدالمعطي محافظة كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
علوم

العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
مصراوى TV

بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع
جنة الصائم

الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع
حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر