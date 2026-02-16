شهدت الساعات الماضية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ قبل الاعلان الرسمي لحركة المحافظين الجديدة، وسط ترشيحات غير رسمية بتوليه مهام محافظ الغربية.

وقالت مصادر بديوان عام محافظة كفر الشيخ لـ مصراوي، إن المحافظ جمع أوراقه وغادر ديوان المحافظة في مؤشر على قرب انتهاء فترة عمله كمحافظ للإقليم، بعد نحو عام ونصف من توليه المنصب منذ يوليو 2024 وحتى فبراير 2026.

كان اللواء دكتور علاء إبراهيم عبدالمعطي، أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظا لكفر الشيخ في يوليو 2024 ضمن حركة المحافظين السابقة خلفًا للواء جمال نور الدين الذي شغل المنصب لـ 5 أعوام، ويعد المحافظ رقم 25 لمحافظة كفرالشيخ.