شهد طريق شبر- بنها الحر صباح اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بكميات كبيرة من الفراولة، ما أدى إلى تناثر الحمولة على نهر الطريق وجانبيه، وتسبب في تباطؤ الحركة المرورية لفترة محدودة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم فرض كردون أمني لتأمين المكان وتسيير الحركة المرورية.

وأظهرت المعاينة أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن انقلاب السيارة وانقسامها إلى نصفين، وسقوط حمولة الفراولة على الطريق.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية بالسيارة والحمولة، بينما أصيب السائق بإصابات طفيفة وتم إسعافه في موقع الحادث دون وقوع أي وفيات.

جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.