حركة المحافظين الجديدة.. نبيل حسب الله محافظًا للإسماعيلية

كتب : علي عبد المنعم

01:53 م 16/02/2026

ديوان عام محافظة الاسماعيلية

أدى نبيل السيد محمد حسب الله، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ الإسماعيلية، ضمن حركة المحافظين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ويُعد نبيل حسب الله من الكفاءات الإدارية ذات الخبرة، حيث شغل سابقًا قيادة الجيش الثاني الميداني في يونيو 2020، بالإضافة إلى توليه مناصب تنفيذية مهمة تعكس خبرته في الإدارة العامة والعمل التنفيذي على مستوى المحافظات.

ويستهدف محافظ الإسماعيلية الجديد خلال فترة توليه المنصب تعزيز الأداء التنفيذي بالمحافظة والإشراف على المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

حركة المحافظين عبد الفتاح السيسي محافظ الإسماعيلية مصطفى مدبولي

