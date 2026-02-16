القومي للسكان بجنوب سيناء يطلق يومًا سكانيًا بوادي أبو حجاب (صور)

"أودّع أيامًا عشتها بينكم".. رسالة مؤثرة من محافظ الإسكندرية السابق (صور)

أطلق المجلس القومي للسكان بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، يومًا سكانيًا متكاملًا بوادي أبو حجاب التابع لمدينة الطور، بهدف التوعية والتثقيف الصحي والنشء، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن مبادرة "الألف يوم الذهبية".

وشارك فرع ثقافة جنوب سيناء بتنظيم ورشة فنية للأطفال بعنوان "أهلا رمضان"، قدمتها سناء محمد ونجلاء علوي، إضافة إلى ورشة رسم على الوجهة قدمتها نجاح عبدالرحمن. كما نظم فرع الثقافة محاضرة دينية بعنوان "فضل الصيام"، ألقاها الشيخ السيد ماضي إمام وخطيب بإدارة الأوقاف، وتضمنت أسئلة تفاعلية وجوائز للطلاب.

وعلى الصعيد الصحي، شاركت مديرية الصحة بعيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، تضمنت ندوة عن "أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية"، وأخرى عن "ضرورة التطعيمات للأطفال حديثي الولادة"، مع توقيع الكشف على المواطنين وصرف الأدوية ووسائل تنظيم الأسرة، وتقديم التطعيمات للأطفال المتخلفين عنها.

كما قدمت مديرية التربية والتعليم لقاءات تعليمية لطلاب مدرسة وادي أبو حجاب، لتعزيز التوعية لدى النشء وتزويدهم بالمعلومات الصحية والتربوية المختلفة.