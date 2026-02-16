إعلان

القومي للسكان بجنوب سيناء يطلق يومًا سكانيًا بوادي أبو حجاب (صور)

كتب : رضا السيد

12:11 م 16/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    اشتراك الأطفال _1
  • عرض 10 صورة
    القوافل _3
  • عرض 10 صورة
    الورش _5
  • عرض 10 صورة
    القافلة الطبية _2
  • عرض 10 صورة
    فعاليات اليوم _6
  • عرض 10 صورة
    فعاليات اليوم السكاني _7
  • عرض 10 صورة
    الندوات الدينية _4
  • عرض 10 صورة
    ورش للاطفال _9
  • عرض 10 صورة
    ندوات _8

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق المجلس القومي للسكان بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، يومًا سكانيًا متكاملًا بوادي أبو حجاب التابع لمدينة الطور، بهدف التوعية والتثقيف الصحي والنشء، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن مبادرة "الألف يوم الذهبية".

وشارك فرع ثقافة جنوب سيناء بتنظيم ورشة فنية للأطفال بعنوان "أهلا رمضان"، قدمتها سناء محمد ونجلاء علوي، إضافة إلى ورشة رسم على الوجهة قدمتها نجاح عبدالرحمن. كما نظم فرع الثقافة محاضرة دينية بعنوان "فضل الصيام"، ألقاها الشيخ السيد ماضي إمام وخطيب بإدارة الأوقاف، وتضمنت أسئلة تفاعلية وجوائز للطلاب.

وعلى الصعيد الصحي، شاركت مديرية الصحة بعيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، تضمنت ندوة عن "أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية"، وأخرى عن "ضرورة التطعيمات للأطفال حديثي الولادة"، مع توقيع الكشف على المواطنين وصرف الأدوية ووسائل تنظيم الأسرة، وتقديم التطعيمات للأطفال المتخلفين عنها.

كما قدمت مديرية التربية والتعليم لقاءات تعليمية لطلاب مدرسة وادي أبو حجاب، لتعزيز التوعية لدى النشء وتزويدهم بالمعلومات الصحية والتربوية المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يوم سكاني وادي أبو حجاب لمجلس القومي للسكان جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
مصراوى TV

بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"
أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"
كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
رمضان ستايل

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية
أخبار المحافظات

خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر