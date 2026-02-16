إعلان

تحصين أكثر من 102 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنيا (صور)

كتب : جمال محمد

11:45 ص 16/02/2026
    بيطري المنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، الانتهاء من تحصين 102 ألفًا و386 رأس ماشية في مختلف مراكز المحافظة، ضمن الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد محافظ المنيا أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، مشددًا على استمرار دعم القطاع البيطري وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان الوصول لأعلى معدلات تغطية.

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تهدف للحد من انتشار الأمراض الوبائية والحفاظ على صحة وسلامة الماشية، مؤكدًا التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية ولجان التحصين لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

عماد كدواني المنيا الحمى القلاعية

