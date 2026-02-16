المحافظون الجدد.. أبرز المعلومات عن حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح محافظًا جديدًا لمحافظة القليوبية، خلفًا للمهندس أيمن عطية الذي تولى منصب محافظ الإسكندرية، ضمن حركة تغييرات وتعيينات بالمحافظات.

ويتمتع الدكتور عبد الفتاح بسيرة أكاديمية وإدارية متميزة؛ فقد حصل على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية من جامعة القاهرة عام 1993، وماجستير من نفس الجامعة عام 1995، قبل أن ينال الدكتوراه في هندسة التحكم الآلي من جامعة Case Western Reserve بالولايات المتحدة عام 1999.

وتدرج في المناصب الأكاديمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وصولًا إلى درجة أستاذ عام 2012، وشغل مناصب إدارية مهمة مثل مدير معمل المنظمة الرقمية المتكاملة، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي أكتوبر 2019 تولى قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة، قبل أن يصدر له قرار جمهوري في مايو 2020 لتولي المنصب رسميًا، حيث قاد جهود التطوير الأكاديمي والإداري داخل الكلية، قبل الانتقال إلى مهام المسؤولية التنفيذية كمحافظ للقليوبية.