إعلان

محمد سالمان الزملوط يؤدي اليمين الدستورية محافظًا لمطروح

كتب : علي عبد المنعم

12:55 م 16/02/2026

محمد سالمان الزملوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى الدكتور محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي منصب محافظ مطروح ضمن حركة المحافظين الجديدة.

ويأتي تعيين الزملوط في إطار التشكيل الجديد لحركة المحافظين، حيث يتولى مهام قيادة المحافظة والعمل على متابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن الزملوط شغل سابقًا منصب محافظ الوادي الجديد، ويُعد من الكفاءات الإدارية ذات الخبرة الواسعة في العمل التنفيذي على مستوى المحافظات. ويستهدف خلال فترة عمله دعم المشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مطروح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد سالمان الزملوط اليمين الدستورية حركة المحافظين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"
أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع
جنة الصائم

الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع
حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم
أخبار مصر

تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر