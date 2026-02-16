محمد سالمان الزملوط يؤدي اليمين الدستورية محافظًا لمطروح

أدى الدكتور محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي منصب محافظ مطروح ضمن حركة المحافظين الجديدة.

ويأتي تعيين الزملوط في إطار التشكيل الجديد لحركة المحافظين، حيث يتولى مهام قيادة المحافظة والعمل على متابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن الزملوط شغل سابقًا منصب محافظ الوادي الجديد، ويُعد من الكفاءات الإدارية ذات الخبرة الواسعة في العمل التنفيذي على مستوى المحافظات. ويستهدف خلال فترة عمله دعم المشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مطروح.