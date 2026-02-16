إعلان

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

كتب : علاء عمران

01:15 م 16/02/2026 تعديل في 01:17 م

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورؤساء مجلسي الشيوخ والنواب، والقيادات العسكرية والدينية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاءت البرقيات لتتضمن أسمى آيات التهنئة والدعاء بأن يُعيد الله هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكدة التزام رجال الشرطة والعاملين المدنيين والأمناء والمجندين بمزيد من العمل والعطاء والتفاني في خدمة الوطن تحت القيادة الحكيمة.

كما تضمنت التهاني دعوات بأن يحفظ الله مصر وأبطالها، وأن يوفق جميع القيادات والقوات المسلحة في أداء مسؤولياتهم الوطنية، وأن تظل المؤسسات الوطنية منبراً للوسطية والتقدم والازدهار.

وأكد وزير الداخلية في برقيته لجميع العاملين بالوزارة وفرق حفظ الأمن أن هذا الشهر فرصة لتعزيز قيم العطاء والإخلاص والمثابرة من أجل رفعة الوطن وسعادة شعبه.

محمود توفيق وزير الداخلية الرئيس السيسي شهر رمضان

